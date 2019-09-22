В Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть улицы Льва Толстого, под проезжающие автомобили и погиб. Об этом сообщает "Информатор", случай произошел 22 сентября.

"По словам очевидцев, все случилось около 12:30. В этот момент под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним на дорогу упал человек и резко остановился. Люди сразу вызвали скорую помощь, но медики ничем не могли ему помочь", - говорится в сообщении.

Погибший получил серьезные травмы головы. На вид ему было около 40 лет. Правоохранители выясняют, был ли это несчастный случай, суицид или же мужчину кто-то столкнул с моста.

Фото: Информатор

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