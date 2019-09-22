Во время проведения Евровидения-2019 в Израиле, представлявшая Исландию группа Hatari развернула флаг Палестины, за что исландскую сторону обязывают выплатить штраф. Об этом пишет DW.

Во время объявления результатов голосования, когда телекамеры снимали участников исландского группы, музыканты развернули баннер с палестинским флагом. Впоследствии у участников группы конфисковали баннер.

Своими действиями музыканты из Hatari нарушили правила песенного конкурса, по которым запрещается его политизация. Теперь вещатель - исландская телерадиокомпания RÚV - должна заплатить штраф.

Фото: Twitter/ thejournal_ie

Информацию о штрафе подтвердил Европейский вещательный союз (EBU) - организатор конкурса. Правда, в EBU не уточнили размер денежного взыскания.

Напомним, исландцы заняли в 64-м конкурсе Евровидение десятое место. Победителем песенного состязания стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade".

Украинской певице Maruv, которая прошла Нацотбор на конкурс 2019 года, не дали поехать на Евровидение.