Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на 23 сентября, понедельник. По ее словам, в целом будет сухо и солнечно, но температура в разных регионах будет кардинально отличаться. Об этом Диденко написала на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

"На Западе и Юге будет просто роскошь, +18...+23 градуса. А вот на остальной территории похолодает до + 12 + 17 градусов, а на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине иногда даже до +10 градусов" - написала синоптик.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

В Киеве понедельник будет сухим, однако свежее, чем воскресенье, около +13, +14 градусов.

Диденко добавила, что самое время ходить налегке без зонта, сумки и надевать легкую замшевую обувь, не боясь ее намочить.

Ранее "Страна" говорила, когда начнется бабье лето.

Кроме того, мы рассказывали о погоде на 22 сентября.