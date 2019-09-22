В Чернигове в восьмом туре национального первенства Украины донецкий ФК "Шахтер" 22 сентября одержал победу над хозяевами - местной "Десной" со счетом 1:0.

Об этом сообщает Укринформ.

Победа стала восьмой в текущем сезоне для "горняков". Единственный мяч забил Марлос, который обыгрался с Тайсоном на 22-й минуте и неотразимо пробил любимой левой.

Видео: YouTube/ ТСН ПРОСПОРТ

Интересно, что игру, проходившую на стадионе имени Юрия Гагарина, обслуживала женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

8-й тур УПЛ зевершится сегодня встречами полтавской "Ворсклы" с киевским "Динамо" (начало матча в 17:00), а также ковалевского "Колоса" с "Александрией" (19:30).

Результаты других матчей 8-го тура:

"Днепр-1" - "Карпаты" (Львов) - 2:0. Голы: Владислав Супряга (28-я, 70-я минуты, последний - с пенальти);

Владислав Супряга (28-я, 70-я минуты, последний - с пенальти); "Львов" - "Олимпик" (Донецк) - 0:1. Гол: Сергей Политыло (79-я минута, с пенальти);

Сергей Политыло (79-я минута, с пенальти); "Заря" (Луганск) - "Мариуполь" - 0:0.

Напомним, 18 сентября в Харькове состоялась первая встреча "Манчестер Сити" с "Шахтером" в третьем подряд их общем сезоне Лиги Чемпионов. Гости победили со счетом 3:0.

15 сентября киевское "Динамо" сенсационно проиграло "Десне" на своем поле со счетом 1:2.