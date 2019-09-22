В понедельник, 23 сентября, в Украине ожидается потепление, осадков по всей территории страны синоптики не обещают. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

На севере по прогнозам синоптиков сегодня будут небольшие облака, но дождя не ожидается. Температура воздуха ночью +4…+8 градусов, днем +12…+15 градусов.

На западе также ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью +5…+8 градусов, днем +13…+21 градус, в зависимости от области. Самой теплой станет Львовская область и закарпатье, а холоднее всего будет в Ровно.

В центре температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов. На востоке ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

В южном регионе будет теплее всего,температура воздуха ночью +8…+11 градусов, днем +21…+24 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик посоветовала жителям Украины начать утепляться.

В "Нафтогазе" отчитались о накоплении почти всего газа на зиму.