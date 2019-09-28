В Русскую православной церкви заявили, что вместо просмотра порнографии и рукоблудия молодым россиянам нужно сосредоточиться на семейной жизни. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, передает "Интерфакс".

Священник сообщил, что грехи происходят, как правило, из-за того, что человек не ведет полноценную семейную жизнь.

По мнению иерарха, для того, чтобы от этих грехов избавиться, "самое правильное - создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу".

"Я очень искренне этого вам желаю", - добавил митрополит Иларион.

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