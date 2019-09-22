"Страна" узнала полную программу рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, где с 23 по 26 сентября глава государства примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Так же на полях саммита пройдет и его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Итак, полная программма визита в США президента Украины выглядит таким образом (при этом, в неё могут быть ещё внесены корректировки).



23 сентября, понедельник

10.00 Вылет из международного аэропорта "Борисполь" в Нью-Йорк украинским спецсамолетом "A-319"

12.10 (Время перелета из Киева - 4 ч. 10 мин, разница во времени с Киевом 2 ч.). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия)

13.40 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Нью-Йорк

16.00 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -7 ч. 20 мин., Разница во времени с Киевом -7 часов). Прибытие в международный аэропорт имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.

16.10 - 16.50 Переезд в резиденцию.

16.50 - 18.30 Подготовка к следующему мероприятию.

18.30 - 19.00 Переезд в украинский музей Нью-Йорка.

19.00 - 20.00 Встреча президента Украины Зеленского и госпожи Зеленской с представителями украинской общины в США.

20.00 - 20.30 Переезд в Резиденцию.

резервное время

отдых

24 сентября, вторник

частный завтрак

8.30 - 8.50 Переезд в штаб-квартиру ООН.

8.50 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

9.00 - 10.30 Участие президента Украины Зеленского в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступления: председателя 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мухаммада-Банде, Генерального секретаря ООН Гутерриша, президента Бразилии Болсонару, президента США Трампа.

10.30 - 13.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

13.00 - 14.30 Участие президента Украины в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН. Гутерриша в честь глав государств-участников 74-й сессии ГА ООН.

14.30 - 17.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

17.00 - 17.40 (время подлежит уточнению) участие Зеленского в Диалоге лидеров в рамках саммита ООН по Целям устойчивого развития. Выступление Зеленского.

17.40 - 18.00 Переезд в резиденцию.

18.00 - 18.40 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

18.40 - 18.55 Переезд в гостиницу "Lotte New York Palace".

19.00 - 21.00 Участие Зеленского с супругой в приеме в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от имени Трампа с супругой.

21.00 - 21.20 Переезд в резиденцию.

отдых

25 сентября, среда

частный завтрак

8.25 - 8.45 Переезд в штаб-квартиру ООН.

8.45 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

9.00 - 9.15 Выступление президента Украины в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи ООН (согласно предварительному списку выступающих выступление президента Украины открывает утреннюю сессию, после него выступают главы государств Румынии, Ирака).

9.00 - 9.15 Выступление президента Украины в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи ООН (согласно предварительному списку выступающих выступление президента Украины открывает утреннюю сессию, после него выступают главы государств Румынии, Ирака). 9.15 - 12.30 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.

12.30 - 12.45 Переезд в Постоянное представительство Украины при ООН.

12.45 - 13.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.

13.00 - 14.00 (время подлежит уточнению) Встреча Зеленского с представителями еврейских организаций США.

14.00 - 21.00 Время зарезервировано для мер по отдельной программе.

26 сентября, четверг

8.45 - 9.00 Переезд в University Club.

9.00 - 10.15 Встреча Зеленского с представителями деловых кругов США в формате рабочего завтрака.

10.15 - 10.30 Подготовка к следующему мероприятию.

10.30 - 11.15 Встреча президента Украины с бонд-холдер и рейтинговыми агентствами.

11.15 - 11.30 Подготовка к следующему мероприятию.

11.30 - 12.00 Время резервируется для проведения двусторонней встречи.

12.00 - 12.25 Переезд Зеленского с женой к мемориалу "9/11 Memorial".

12.30 - 13.15 Посещение мемориала "9/11 Memorial" Памяти жертв террористических актов 11 сентября 2001, осмотр музея.

13.15 - 16.10 Резервное время.

16.10 - 16.50 Переезд в международный аэропорт имени Дж.Ф.Кеннеди. Короткая церемония проводов

17.00 (время подлежит подтверждению) Вылет из международного аэропорта имени Кеннеди в Киев украинским спецсамолётом "А-319".

04.00 (Время перелета - 6 часов, разница во времени с Киевом 2 часа). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия).

05.30 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Киев.

27 сентября, пятница

11.20 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -3 ч. 50 мин.) Прибытие в международный аэропорт "Борисполь".

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме назвали дату встречи Зеленского с Трампом и темы их разговора.

Кроме того, мы рассказывали, что экс-посол США в Украине дал советы Зеленскому, как вести переговоры в Америке.