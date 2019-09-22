В воскресенье, 22 сентября, в Иране прошел военный парад, на котором показали новые типы военной техники и вооружения. Об этом сообщает агентство Fars.

На параде были представлены баллистические ракеты средней дальности и новые системы ЗРК. Дальность этих ракет составляет до 2 тыс. км.

Также иранские военные представили ЗРК "Бавар 373", который считают иранским аналогом российской системы С-300, и систему ПВО "Хордад-15".

Всего на параде показали 18 типов баллистических ракет и новую артиллерийскую систему "Хаэль".

Парад был посвящен годовщине ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Он ознаменовал начало Недели священной обороны, которая в этом году приходится на 22-28 сентября. В торжественных церемониях приняли участие высокопоставленные военные и руководство страны.

Фото: Fars

Напомним, что Трамп пообещал ввести против Ирана самые жесткие экономические санкции.

Также Иран задержал еще один танкер в Ормузском проливе.