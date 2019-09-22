В США прошел вечер большого бокса от Premier Boxing Champions. Украинский 29-летний боксер Виктор Славинский одолел американца Джесуса Агинага, которому 25 лет. Видео победы в Facebook опубликовала Ukrainian Boxing Arena.

Славинский, который выступает во втором полулегком весе (до 58 кг), сумел одержать досрочную победу. Победа стала шестой досрочной для украинца.

Поединок завершился уже в третьем раунде, когда Славинский ударом по корпусу нокаутировал американца. Таким образом, украинский спортсмен добыл свою девятую победу. Еще один бой украинца завершился ничьей.

Виктор Славинский - бывший участник полупрофессиональной команды "Украинские атаманы", чемпион мира 2016 года среди профессионалов по кикбоксингу К-1.

Фото: Facebook

Напомним, что украинский чемпион Ломаченко подписал новый контракт и останется в боксе еще на 4 года.

Также на бой украинского боксера Усика в Чикаго уже за месяц проданы почти все билеты.