Центральный матч 8 тура. Шахтер после первого тайма обыгрывает Десну. Видео
В воскресенье, 22 сентября, проходит 8-й тур чемпионата Украины по футболу, в котором сошлись Шахтер и Десна. Матч начался в 14:00 в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина.
По итогу первого тайма ведут горняки. На 23-1 минуте гол забил бразильский полузащитник Ромеро Бонфим Марлос.
Напомним, перед 8-м туром Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав максимум очков во всех сыгранных матчах. Десна занимает второе место с 14 баллами.
Ранее "Страна" сообщала, что Луиш Каштру объяснил, почему Шахтер проиграл Манчестер Сити и удивился матчу в Загребе.
Также появилось видео всех голов "Манчестер Сити", который победил "Шахтер" в Харькове.
Напомним, что Шахтер подарил Манчестер Сити вышиванки и украинские паспорта. Фото.
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