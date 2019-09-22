В воскресенье, 22 сентября, проходит 8-й тур чемпионата Украины по футболу, в котором сошлись Шахтер и Десна. Матч начался в 14:00 в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина.

По итогу первого тайма ведут горняки. На 23-1 минуте гол забил бразильский полузащитник Ромеро Бонфим Марлос.

Напомним, перед 8-м туром Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав максимум очков во всех сыгранных матчах. Десна занимает второе место с 14 баллами.

Ранее "Страна" сообщала, что Луиш Каштру объяснил, почему Шахтер проиграл Манчестер Сити и удивился матчу в Загребе.

Также появилось видео всех голов "Манчестер Сити", который победил "Шахтер" в Харькове.

Напомним, что Шахтер подарил Манчестер Сити вышиванки и украинские паспорта. Фото.