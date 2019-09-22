Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России собирается ввести индекс производства самогона. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора университета Алексея Зубца.

По словам директора университета, было проведено специальное исследование, результаты которого показали, что за последний год производство самодельного алкоголя и объем торговли им практически не увеличивается.

Зубец отмечает, что колебания этих показателей находятся в рамках статистической погрешности. Помимо этого, имеются ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются.

"Поэтому можно говорить о стабильности стандартов качества", - добавил Зубец.

Ранее "Страна" сообщала, что украинские и британские ученые выгнали крафтовый самогон на чернобыльской воде.

Также мы рассказывали, что во Львовской области семеро школьников отравились самогоном.