Выбывшая из шоу "Танцы со звездами-2019" Надежда Матвеева вернется на проект в качестве ведущей. Он этом она сама рассказала в Instagram.

В пятом выпуске шоу Матвеева будет встречать участников после выступлений.

"Ура! Я снова увижусь с вами на "Танцах со звездами-2019". Буду ведущей звездного балкона в пятом эфире в воскресенье, 22 сентября. Искренне рада возможности встретиться с людьми, которых полюбила за часы пребывания на проекте. Быть ведущей для меня более естественно, чем танцовщицей. Итак, уверена, что все будет хорошо", – написала она.

Фото: Скриншот

Напомним, что украинская певица Maruv побаловала подписчиков яркими фото с "Танцев со звездами".

Также Maruv представила эпатажный номер на "Танцах со звездами".