Цифровой гигант - компания Google планирует вложить 3 млрд евро в европейские дата-центры. Инвестиции планируют сделать в течении следующих двух лет. Об этом пишет Reuters.

Инвестиционный план предусматривает сумму в дополнительные 600 млн евро для нового дата-центра в городе Хамина, Финляндия. Таким образом, общий объем вложенных в него денег составит более 2 млрд евро. Ранее корпорация вложила 800 млн евро в уже существующий финский дата-центр, построенный на месте старой бумажной фабрики.

По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, с 2007 года корпорация в общем вложила в интернет-инфраструктуру континента почти 15 млрд евро.

На встрече с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, он заявил, что дальнейшие инвестиции ежегодно будут обеспечивать ЕС 13 тысяч рабочих мест на полный рабочий день.

Ранее "Страна" сообщала, что Google создала квантовый суперкомпьютер, который считает в 1,6 миллиарда раз быстрее, чем ближайший конкурент.

Кроме того, мы рассказывали, что к 25-летию культового сериала "Друзья" Google запустил пасхалки, посвященные его персонажам.