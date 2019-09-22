В сезоне 2020/21 футбольная команда из Испании Барселона получит черный выездной комплект формы от технического спонсора Nike, сообщает Footyheadlines.

Отметим, что новая форма будет напоминать окрас каталонцев сезона 2013/14. Тогда "Барса" на выезде также играла в черном комплекте. Официальный анонс формы состоится летом 2020 года.

Ранее стало известно, что в сезоне 2020/21 дома Барселона будет играть в форме, на которой будут вертикальные красные и синие полосы, разделенные маленькими полосками желтого цвета

В данный момент Барселона находится на 7-м месте турнирной таблицы Примеры. В следующем туре команда Вальверде сыграет с Вильярреалом 24 сентября.

Выезданя форма "блаугранос" на следующий сезон, фото: Барселона

Напомним, что в полтавскую "Ворсклу" перешел игрок "Ливерпуля", капитанивший в "Барселоне".

Также за Барселону против Бетиса сыграл новый Месси, которому всего 16 лет. Фото.