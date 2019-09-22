Родственник убитого президента США - член палаты представителей США Джо Кеннеди III рассказал своим сторонникам на встрече, что будет баллотироваться в Сенат США. Об этом сообщает AP.

Он стал первым членом политической династии Кеннеди, который стал кандидатом на проход в верхнюю палату Конгресса после младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди - Эдварда Кеннеди в 1962 году.

Младший Кеннеди рассказал, что президент США Дональд Трамп навязал США большие проблемы, что требует реакции. По мнению политика, нужно "взять на себя сломанную систему, которая породила его". Кеннеди имел ввиду общественно-политическую структуру, старые правила, ежедневные притеснения, а также несправедливость, которые сдерживают американский народ.

Ранее "Страна" сообщала, что убийцу Роберта Кеннеди порезали ножами в тюрьме под Сан-Диего.

Кроме того, мы сообщали, что внучка Кеннеди умерла от слишком большой дозы наркотиков.