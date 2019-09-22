Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый тизер 3-го сезона сериала "Корона", где роль британской королевы Елизаветы II исполнила актриса Оливия Коулман.

В ролике показано, как Коулман представлена в образе британской королевы в середине прошлого века.

На видео королева и ее советник обсуждают многочисленные изменения, которые Великобритания переживает в 1960-х и 70-х годах, когда страна столкнется с холодной войной и началом космической эры.

Отметим, что в первых двух сезонах Елизавету II сыграла Клэр Фой.

Оливия Коулман - английская актриса. Лауреат премии "Оскар", четырех премий BAFTA, двух премий "Золотой глобус" и "Кубка Вольпи".

Напомним, что опубликован трейлер фильма "Чернобыль: Зона отчуждения. Финал", который станет заключительной частью сериала.

Также опубликован трейлер документального фильма Netflix о Билле Гейтсе.