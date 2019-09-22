В субботу, 21 сентября, около 20:00 по местному времени в столице департамента Верхний Рейн на востоке Франции - Кольмаре произошло опасное ЧП. Серый Citroen C4 протаранил дверь здания. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает AFP.

За рулем был 40-летний мужчина, ранее не замеченный в приверженности к радикальным исламистам, но не раз обвинявшийся в хулиганстве и вождении без прав. По некоторым свидетельствам, водитель кричал "Аллах акбар!"

После аварии водителя задержала полиция, при этом он нанес себе несколько ударов ножом. Мужчина отправлен в больницу, после оказания первой помощи его подвергнут психиатрической экспертизе.

В прямом эфире Franceinfo Grand Est имам Большой мечети Кольмара Имад Эль-Акрами сказал, что "видел всю сцену, она была пугающей. К счастью, перед мечетью в этот момент почти никого не было. Автомобиль протаранил три забора". Он добавил, что нападение произошло за полчаса до молитвы, на которую должно было собраться около 70 прихожан. Имам не считает, что нападение является терактом.

Полицейские саперы, обследовав машину, не нашли никаких следов взрывчатых веществ, огнестрельного оружия также не обнаружено.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве за два года собираются построить новую мечеть.

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