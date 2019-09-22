В Польше нашли тело украинца, с которым родственники потеряли связь еще в середине лета. Об этом сообщает издание "БУГ".

Тело жителя волынского поселка Березовка Ивана Шпачука было найдено в лесу. Он 18 мая уехал в Польшу на заработки, а в июле он перестал отвечать на звонки и сообщения родных, и с ним потеряли связь. 3 июля Иван Шпачук перешел с одной работы на другую, и с тех пор родные не могли установить с ним связь.

Его тело нашли 17 сентября в лесополосе под Варшавой. После вскрытия, которое проведут 23-24 сентября, можно будет установить причину смерти.

Родственники умершего рассказали, что сейчас тело Ивана Шпачука находится в городе Серодзь Лодзинского воеводства. 23-го сентября его должны перевезти в похоронное бюро в Варшаве. Но для этого нужно минимум 25 тысяч гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше скончался украинский военный.

Также мы рассказывали, что в Польше мужчина убил украинку, сбежал в Германию, где его и пристрелили копы.