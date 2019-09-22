Американская певица Майли Сайрус завершила отношения с блогером Кейтлин Картер. Обе девушки после расставания решили остаться друзьями, передает People.

Дамы стали подругами после разрыва отношений со своими мужьями, потому расторжения романа не повлияет на их дружбу.

"Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими любимыми. Но сейчас они больше не находятся в романтических отношениях", - пишет издание.

При этом Сайрус и Картер продолжают жить в особняке певицы в Лос-Анджелесе. Представители Сайрус пока не комментируют новости о ее личной жизни, а инсайдеры из ее близкого окружения признаются, что поп-артистка не жалеет о своем романе с Кейтлин Картер.

Фото: Instagram

Напомним, что Майли Сайрус выпустила видео, в котором попрощалась с мужем и бурной молодостью.

Также американская звезда Майли Сайрус выпустила клип, который снимали на Дарницком мосту в Киеве.