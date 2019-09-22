В Государственном бюро расследований рассказали, что в кабинете директора ГБР Романа Трубы обсуждались рабочие моменты, следовательно утечка такой информации может навредить ходу досудебных расследований. Об этом в эфире "112 Украина" заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Прослушка, которую накануне обнаружили в кабинете директора ГБР Романа Трубы, может навредить расследованию ряда резонансных дел. По словам Ивановой, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц Бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.

"Национальная полиция, в частности следственно-оперативная группа, в которую входили и взрывотехники и специалисты по кибербезопасности сразу же прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия для того, чтобы выявить эту аппаратуру", - сообщила пресс-секретарь ГБР.

Она отметила, что ведомству пока неизвестно кто, для чего и при каких условиях вмонировал "прослушку" в вентиляционную систему. "Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь просто так это сделать было невозможно", - добавила Иванова.

Пресс-секретарь ГБР также объяснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - добавила Иванова.

В данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты.

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