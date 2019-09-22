В случае доказательства полновесного участия Ирана в атаке на предприятия Saudi Aramco, это будет расцениваться как военное действие. Об этом в интервью CNN рассказал госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр.

"Мы возложили вину на Иран, поскольку запущенные по Саудовской Аравии беспилотники и ракеты были иранского производства", - сообщил чиновник.

Аль-Джубейр добавил, что в случае доказательства причастности Тегерана, это будет оцениваться, как акт военной агрессии.

"Но совершение атаки из Ирана, если дело действительно обстоит именно так, ставит нас в другую позицию. Это (нападение - Ред.) будет расценено как акт войны", - подчеркнул он.

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