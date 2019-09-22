Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт Смит в телевизионном шоу рассказала о пристрастии мужа к алкоголю. Об этом сообщает Fox News.

Во время телевизионного шоу она спросила у Уилла о его отношении к алкоголю. Актер попытался уйти от ответа и сказал, что это его личное дело. На телевизионной программе присутствовали дети Уилла и Джады Смит, которых повеселила реакция отца на этот вопрос.

Семья кинозвезды также напомнила Уиллу о том, что он перебрал с выпивкой на дне рождении своего сына Джейдена Смита.

Ранее "Страна" сообщала, что актер Уилл Смит оказался недостаточно темнокожим, чтобы играть роль легендарного отца.

Кроме того, мы сообщали, что сын Уилла Смита признался, что он гей.