В Японии и Южной Корее из-за тайфуна "Тапа" отменили более 900 авиарейсов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Так, в Японии отменены 423 внутренних авиарейса. В Южной Корее число отмененных рейсов приближается к 500. При этом буря привела к многочисленным обрывам электропередач, к пострадавшим и жертвам.

Уточняется, что в Японии 20 человек пострадали и одном погиб из-за тайфуна. В Южной Корее также погиб один человек и несколько пострадали.

В настоящее время "Тапа" ослабел до сильного тропического шторма. Давление в его центре составляет 975 гектопаскалей. Максимальная скорость - 30 метров в секунду, при порывах - до 45 метров в секунду.

Напомним, что тайфун Факсай ударил по Японии. В Токио 930 000 домов остались без света, 20 раненых.

Также тайфун "Байлу" парализовал жизнь на Тайване.