Экс-президент Украины Петр Порошенко утверждает, что он не готовит путч для свержения нынешней власти. Об этом он рассказал в эфире "5 канала" в программе "Рандеву с Яниной Соколовой".

Напомним, скандал разгорелся после того как "Страна" сообщила, что в ходе первого пленарного заседания Верховной Рады IХ созыва депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая в СМС-сообщении объясняла неизвестному собеседнику, что министром внутренних дел останется Арсен Аваков, потому что только он сможет противостоять путчу, который готовит экс-президент "путч" на декабрь.

Комментируя эту информацию Порошенко отметил, что в условиях войны на Донбассе страна может не пережить новый Майдан.

"В условиях войны Украина может не пережить Майдан. Я государственник и я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен", - сказал он.

Исходя из этого Порошенко заверил, что не будет прибегать к действиям, ставящим под угрозу украинскую государственность.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Богуцкая заявила, что намеренно отправила сообщение о путче Порошенко.

Кроме того, мы рассказывали, что Богдан прокомментировал слова про путч Порошенко.