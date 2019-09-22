В России суд отпустил под подписку о невыезде якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении суда.

Согласно документу, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) было возбуждено 12 сентября. С 13 по 20 сентября шаман находился в розыске, и был доставлен к следователю 20 сентября.

"Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в тексте документа.

Напомним, что в Сибири похитили якутского шамана, который шел пешком в Москву изгонять Путина. Фото.

Также российского шамана, который шел "изгонять Путина", задержали и направили в психбольницу.