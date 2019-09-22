В США, в Лос-Анджелесе скончался владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон. 21 сентября новость сообщил CNN со ссылкой на заявление пресс-службы Conrad N. Hilton Foundation.

В сообщении говорится, что Хилтон умер естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе 19 сентября, ему был 91 год.

Кроме того, о смерти своего дедушки написала в Twitter популярная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон.

"Он был легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений", - написала Хилтон.

Скриншот: Twitter/Paris Hilton

Уильям Баррон Хилтон - американский деловой магнат, филантроп и спортсмен. Родился в 1927 году, являлся сыном основателя гостиничной империи Hilton Конрада Хилтона. В 1996 году Баррон Хилтон сменил своего отца на посту председателя совета гостиничного бизнеса.

Фото: Twitter/Paris Hilton

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