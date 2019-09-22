В Луганской области на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "Всевеликого Войска Донского" "ЛНР" нашли схрон с оружием. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Следователи и эксперты с места происшествия изъяли два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать взрывателей мины МП255, шесть гранат, четыре запалы и около 1500 патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что владелец смертоносных боеприпасов накрыл их хламом чтобы скрыть свое имущество от посторонних глаз. Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца изъятого.

Фото: Нацполиция

Напомним, что в Луганской области нашли арсенал с артиллерийскими боеприпасами. Фото.

Также под Николаевом взрывотехники ликвидировали мину, а нашли еще 1622 старых боеприпаса.