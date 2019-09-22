В Казахстане полиция арестовала 57 человек, которые вышли на антиправительственные протесты в двух самых больших городах страны - Алматы и Нур-Султане. Об этом передает местное отделение "Радио Свобода".

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, 57 человек были задержаны в Нур-Султане и Алматы, им могут грозить штрафы или другие виды наказания за участие в несанкционированных мероприятиях.

Протестующие собрались на митинг, чтобы выразить свой протест против продолжающегося влияния на дела государства бывшего президента Нурсултана Нарбаева.

Протесты были организованы движением "Демократический выбор Казахстана", запрещённым в стране, лидер движения Мухтар Аблязов живет в изгнании, во Франции. Его разыскивают три государства - Казахстан, РФ и Украина по подозрению в хищении около 5 миллиардов долларов.

Видео: "Радио Свобода"

Фото: "Радио Свобода"

Ранее "Страна" сообщала, что в Астане полиция задерживает недовольных переименованием столицы Казахстана в Нурсултан.

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