В Одесской области браконьеры под присмотром пограничников напали на работников Национального парка "Тузловские лиманы". Об этом в Facebook сообщила и. о. директора национального парка Ирину Выхристюк.

"Люди, незаконно добывающие кефаль на территории НПП "Тузловские лиманы", напали на работников нацпарка", - написала она.

По ее словам нападение совершили браконьеры, которые воруют рыбу с помощью незаконного канала. Также она подчеркнула, что в момент нападения, рядом с браконьерами находились трое пограничников отделения "Курортное". Выхристюк добавила, что сотрудники нацпарка находились на подконтрольной им территории.

Глава исследовательского департамента нацпарка Иван Русев сообщил, что браконьеры вырвали у сотрудников госохраны парка фото- и видеокамеры. Пострадавшие выехали в больницу снимать побои.

Отмечается, что баконьерам удалось забрать один планшет и один фонарь у работников нацпарка.

Фото: Скриншот

Напомним, что на Закарпатье браконьер из "Правого сектора" ночью убивал животных, используя тепловизор.

Также в Киеве задержали 89-летнюю браконьершу.