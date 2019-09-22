Экс-нардеп Сергей Лещенко заявил, что готов в Конгрессе США рассказать о попытках вмешательства в украинскую политику Руди Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа. Об этом экс-нардеп написал в статье для The Washington Post.

"Тиражируя неправду, Джулиани не только обманывает американских граждан. Он не только вмешивается в украинскую политику, развешивая ярлыки на депутатов парламента и чиновников администрации президента. Он пытается втянуть нового президента Украины в американские выборы, что абсолютно недопустимо", - уверяет он.

Лещенко пишет, что главы трех комитетов Конгресса запросили у Белого дома и Государственного департамента всю переписку, которая касается фигурантов этой истории, включая его.

В публикации он называет враньем заявления Джулиани о том, что он в свое время обнародовал "черную бухгалтерию" Партии регионов с целью помочь американским демократам на выборах 2016 года.

"Ни Хиллари Клинтон, ни Джо Байден, ни Джон Подеста, ни Джордж Сорос не просили меня обнародовать эти файлы. Я и предположить не мог, что спустя два с половиной года разоблачение Манафорта будет цинично использоваться уже на выборах в США в 2020 году. Сценарий Руди Джулиани, который стал рупором этой кампании, не только реабилитирует осужденного в США преступника Манафорта, но и подрывает отношения США с Украиной, которая в одиночку противостоит российской агрессии уже более пяти лет", - отмечает Лещенко.

Также он пишет, что слова адвоката о том, что Лещенко является "врагом США и президента Трампа" стоили ему должности в команде нового президента Владимира Зеленского.

"Это обвинение оказало разрушительное влияние на мою политическую карьеру. Я помогал команде Зеленского с января, но теперь клевета Джулиани стоила мне должности в новой администрации. Не желая создавать проблем Зеленскому, я снял свою кандидатуру с рассмотрения", - подчеркнул Лещенко.

Он напомнил, что Джулиани ссылался на решение украинского административного суда от декабря 2018 года, которое не вступило в законную силу, а впоследствии было оспорено и полностью отменено апелляционным судом.

"Апелляция вынесла новое решение, где сказано, что все претензии в мой адрес необоснованы, и моих оппонентов даже обязали выплатить мне 100 долларов судебных издержек", - говорится в статье.

Лещенко также подчеркивает, что Джулиани продолжает заявлять о том, что "черная бухгалтерия" является мошенническим документом.

"Последний раз он заявил об этом в интервью CNN несколько дней назад. На самом деле, это подлинный документ. Были проведены экспертизы, которые подтвердили подлинность подписей фигурантов", - подытожил журналист.

Напомним, что адвокат Трампа Джулиани признал, что просил Украину завести дело против Байдена.

Также Джулиани советует Зеленскому не тянуть с расследованием "Украиногейта".