В воскресенье, 22 сентября в Хмельницкой области произошло масштабное ДТП в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Авария произошла около села Новоселка Деражнянского района. По данным полиции, 25-летний водитель автомобиля марки Ford Mondeo не справился с управлением и допустил столкновение авто с электроопорой, после чего машина перевернулась.

"В результате ДТП четыре пассажира машины, которые сидели на заднем сидении, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района. Водитель Ford Mondeo получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Фото: НПУ

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