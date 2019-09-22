Даяна Ястремская удачно стартовала на теннисном турнире Premier 5 в Китае
Украинская теннисистка Даяна Ястремская на турнире серии Premier 5 в Ухани (Китай) обыграла австралийку Айлу Томлянович в стартовом матче. Об этом передает УНИАН.
Украинка одержала победу над аспортсменкой, которая занимает 42-е место в рейтинге WTA, со счетом 7:6 (5), 6:2. Всего матч между ними продлился 1 час и 21 минуту.
Теперь во втором круге наша Даяна Ястремская встретится с победительницей пары Кристина Макхейл (США) - Анастасия Севастова (Латвия).
Отметим, что призовой фонд турнира серии Premier 5 составляет 2,8 миллионов долларов.
Напомним, что вторая украинская теннисистка вышла в третий раунд Уимблдонского турнира.
Также украинская теннисистка Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира.
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