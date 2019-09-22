Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что не видит опасности прямого военного столкновения между армиями России и Украины. Об этом он рассказал в интервью "МК".

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - отметил он.

Также Шойгу добавил, что украинцы и россияне - братский народ и него самого есть родственные связи с Украиной.

"Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - с Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве", - заявил Шойгу.

Напомним, что Шойгу предложил Додону уничтожить склады с оружием в Приднестровье.

Также Шойгу пригласил США поднимать американскую подлодку, что затонула у Курил.