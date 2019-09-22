В Кенийском национальном парке Масаи-Мара обнаружили зебру, у которой вместо полосок на теле образовались пятна. Снимок необычного животного разместил в Instagram фотограф Фрэнк Лю.

"В Масаи-Мара заметили генетически мутировавшего детеныша зебры, его назвали Тира. Мы были одними из первых, кто посетил Тиру! Несколько лет назад был подобный случай, однако та зебра все же имела полоски и хвост, напоминавший кисточку. А вот Тира имеет совсем другой окрас, который выглядит как горошек! Надеюсь, эксперты разберутся в этом деле и вскоре поделятся интересными открытиями", - написал автор фото.

Отметим, что вероятно у животного генетическая мутация - псевдо-меланизм. При ней у животных проявляется аномалия в их полосовом образце. У зебр меланоциты равномерно распределены по всей коже. А вот в случае с Тирой, - все меланоциты присутствуют, но сам меланин по некоторым причинам не проявляется правильно.

Фото: Instagram

Напомним, что в Индии юркое животное съело в банкомате $17,5 тысяч наличных.

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