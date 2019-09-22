В Высший антикоррупционный суд Украины направлен обвинительный акт в отношении шести лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме около 98 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум", - сказано в сообщении.

По информации САП среди обвиняемых 4 должностные лица Филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и 2 - руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины.

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Напомним, что САП сообщила о подозрении экс-нардепу Скуратовскому, которого со вчера разыскивает прокуратура.

Также Зеленский внес в Раду законопроект о праве генерального прокурора отменять решения САП.