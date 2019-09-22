Скандал, вызванный телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Зеленским не стихает и набирает обороты. Антон Геращенко, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова (и один из претендентов на пост заместителя министра - Ред.), по этому поводу заявил, что Украина готова расследовать связи, которые имел сын Джо Байдена Хантер с украинской газовой компанией Burisma Holdings.

Об этом Геращенко заявил The Daily Beast. Он уточнил, что "как только появится официальный запрос", Украина рассмотрит это дело, но "в настоящее время расследование не ведется".

"Понятно, Трамп сейчас ищет компромат, чтобы дискредитировать своего противника Байдена, отомстить за своего друга Пола Манафорта, который отбывает семь лет тюрьмы. Мы не расследуем дело Байдена в Украине, так как мы не получили ни одного официального запроса на это", - сказал Геращенко.

Обещание Геращенко прозвучало на фоне широко распространенных слухов о том, что президент США Дональд Трамп увязал якобы предоставление военной помощи Украине при условии начала расследования против Байдена, но попытался сделать это через неофициальных представителей, в том числе своего адвоката Руди Джулиани и его советника по Украине Сэма Кислина.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с Зеленским не было ничего противозаконного.

Так же мы рассказывали, что Байден потребовал от Трампа рассекретить разговор с Зеленским.