В субботу, 21 сентября в Киевской области на Одесской трассе авто насмерть сбило женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает "Информатор".

Установлено, что женщина возрастом на вид около 60 лет переходила дорогу по пешеходному переходу, расположенному рядом с остановкой "Калиновка". В этот момент ее на скорости сбил автомобиль Volkswagen Passat, который двигался по направлению из Киева. Машина несколько метров протащила пешехода, а удар был такой силы, что женщине оторвало ногу.

После столкновения авто остановилось и водитель вышел из машины. Но потом он скрылся с места ДТП.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. На данный момент все усилия правоохранителей направлены на установление личности водителя Volkswagen Passat.

Фото:Информатор

Напомним, что за сутки в ДТП на дорогах Киевской области погибли водитель и мотоциклист.

Также в Киеве пьяный водитель СТО, пытаясь скрыться от полиции, устроил ДТП на машине клиента.