В Швейцарии в городе Берн прошел митинг против внедрения мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом сообщает DW.

Активисты уверены, что новый стандарт связи подвергнет их тела "принудительному облучению". Также на митинге заявляли, что внедрение пятого поколения мобильной связи в Швейцарии является "преступлением против прав человека".

"Тот факт, что сегодня на улицы вышло столько людей, - это мощный сигнал против неконтролируемого внедрения сетей 5G", - заявила одна из его организаторов Тамлин Шибер Ульман.

Противники 5G считают, что эта мобильная технология может серьезно повлиять на здоровье населения и окружающую среду. Они делают акцент на том, что риски, которые она несет, пока неизвестны, и пытаются собрать 100 тысяч подписей, чтобы провести референдум на мораторий новой технологии до их выяснения. Кроме того, активисты требуют ускорить развитие оптоволоконной связи, которая, по их мнению, является безвредной.

Фото: DW

Напомним, что министр цифровой трансформации сообщил, говорить о 5G в Украине рано.

Также шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson не прогнозирует запуск 5G в Украине до 2024 года.