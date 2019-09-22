Нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк, который ранее заснул на заседании Верховной Рады, заявил, что будет заниматься политикой после Олимпиады-2020. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. После этого я буду уже на 100% отдан украинской политике. Сейчас я пытаюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым. А в этом году начал, и стал первым", - пояснил он.

Напомним, 28-летний Жан Беленюк - не только нардеп, но и украинский борец греко-римского стиля. В понедельник, 16 сентября, он победил в финале чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

Также Жан Беленюк завоевал золото Европейских игр в Минске.