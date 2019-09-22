В Бельгии проходит чемпионат Европы по волейболу, на котором мужская сборная Украины продолжает удивлять. Сумев выйти в раунд плей-офф из группового турнира, наши парни в 1/8 финала в 5 сетах победили Бельгию и впервые в истории вышли в четвертьфинал евротурнира.

Об этом передает 24 канал.

"Сине-желтые" не слишком хорошо начали поединок в Антверпене. Бельгия, для которой поединок был домашним, захватила лидерство. Украинцы не позволяли Бельгии уйти в отрыв и при счете 13:11 переломили ход партии. Команда Угиса Крастиньша (тренер сборнеой Украины - Ред.) выиграла четыре мяча подряд, завладела инициативой и довела сет до победы.

Второй сет прошел по сценарию первого, но уже в пользу хозяев площадки. Украина лидировала 18:11, но растеряла свое преимущество. Бельгия выиграла 5 мячей подряд и вышла вперед. Собраться "сине-желтые" уже не успели отпустили сет.

В следующей партии украинцы не смогли навязать борьбу. Причиной тому большое количество ошибок, которые позволили "красным дьяволам" легко выиграть сет со счетом 25:14.

В четвертом сете Украине нечего было терять и команда Крастиньша нашла свое настроение. "Сине-желтые" проявили характер и уверенно выиграли сет, сравняв счет. В последнем сете Бельгия захватила лидерство, но украинцы быстро сравняли счет и довели матч до неожиданной победы.

Итого, Бельгия - Украина 2:3 (22:25, 25:21, 25:14, 18:25, 10:15).

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