В Великобритании на аукционе продали нижнее белье Евы Браун, жены нацистского лидера Адольфа Гитлера . Неизвестный покупатель за комплект из шелковых трусиков и ночной рубашки отдал 7,5 тысяч долларов, передает CNN.

На белье сохранилась этикетка, на которой указано, что оно было сделано в 1944 году в Баварии. Сначала аукционный дом Humbert & Ellis надеялся получить за два предмета из деликатного гардероба Евы Браун 1 600 фунтов стерлингов. Однако на аукционе возник ажиотаж, и цена лотов поднялась в семь раз.

Добавим, что деньги поступили анонимно, покупатель сделал ставку по телефону.

Нижнее белье Евы Браун ушло с молотка, фото: house Humbert & Ellis

Напомним, что под Винницей у ставки Гитлера "Вервольф" нашли новый бункер. Фото.

Также из Китая в Россию пытались ввезти разделочные доски с Гитлером.