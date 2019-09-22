В ночь на 22 сентября в Киеве авто службы такси Uber вылетело с дороги, влетело в столб и перевернулось на крышу. Об этом передает "Информатор".

ДТП произошло на улице Академика Заболотного. Таксист на одном из поворотов не справился с управлением, от чего машину занесло и она вылетела на тротуар. После этого машина врезалась в столб уличного освещения и перевернулась на крышу.

В результате аварии и водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести. Обоих мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение политравмы ближайшей больницы.

На месте ДТП работали сотрудники ГСЧС, полиция, врачи "скорой помощи" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Фото и видео ДТП в Киеве: Информатор

Напомним, что за сутки в ДТП на дорогах Киевской области погибли водитель и мотоциклист.

Также в Киеве пьяный водитель СТО, пытаясь скрыться от полиции, устроил ДТП на машине клиента.