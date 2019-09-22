Украинская столица Киев заняла 13-е место в рейтинге крупнейших пробок в мире за 2018 год. Данные об этом опубликованы в ежегодном рейтинге Traffic Index.

Сообщается, что в Киеве самый высокий среднесуточный показатель пробок зафиксировали 1 марта 2018 года, а самый легкий - 8 апреля.

Первое место в рейтинге Traffic Index 2018 занял Мумбаи (Индия), в десятку также попали: Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Московская область (РФ), Стамбул (Турция), Джакарта (Индонезия), Бангкок (Таиланд), Мехико (Мексика).

Фото: Traffic Index

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве три фуры угодили в ДТП на спуске, образовав огромную пробку до моста. Фото.

Также в Киеве на проспекте Бажана сгорела легковушка, которую спасатели не спасли из-за пробки. Видео.