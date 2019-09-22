Знаменитую Барселону серьезно трясет, клуб в очевидном кризисе. Вчера, 21 сентября, измученная травмами команда прибыла в Гранаду (команда в этом сезоне вернулась в Ла Лигу - Ред.) и пропустила уже на 2-й минуте - ошиблись центральные защитники Пике с Лангле, после чего Азиз вколотил мяч в сетку.

После перерыва на поле появились легендарный Месси и юный Фати (его прочат в наследники знаменитому аргентинцу - Ред.), а чуть позже - Видаль. Но первые двое особо ничем не запомнились, а третий так и вовсе "привез" своей команде пенальти за игру рукой. Тут не выручал даже Тер Штеген - 2:0, как передает Террикон.

Барселона сенсационно проиграла и Гранада вышла на первое место. Правда, лидер-выскочка сегодня опустится в таблице, поскольку Севилья и Реал играют друг против друга. Добавим, что это худший старт Барселоны за последние 25 лет. После пяти туров чемпионата Испании великая Барса идет на 8 месте с 7 очками.

Чемпионат Испании. 1-й круг. 5-й тур. Гранада - Барселона 2:0 (1:0)

Голы: Азиз, 2 (1 : 0); Вадильо, 65 (пенальти) (2 : 0)

Гранада: Руи Силва; Санчес Х.; Диас В.; Дуарте До.; Нева; Эррера (Гоналон, 83); Азиз; Монторо; Пуэртас; Сольдадо (Фернандес К., 58); Мачис (Вадильо, 62).

"Барселона": Тер Штеген; Хуниор Фирпо (Месси, 46); Лангле; Семеду Н.; Пике; де Йонг Ф.; Роберто С.; Ракитич (Видаль, 63); Гризманн; Суарес Л.; Перес К. (Фати Ан., 46)
Предупреждения: Сольдадо, 48; Эррера, 49; Фернандес К., 87 - Суарес Л., 22; Пике, 45.

Чемпионат Испании, Ла Лига: Турнирная таблица после 5 тура

Фото: terrikon.com

Ранее "Страна" сообщала, что Барселона первый раз за десятилетие начнет чемпионат без Месси.

Так же мы рассказывали, что Месси заявил, что примет приглашение Роналду на обед. 

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