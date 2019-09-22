В субботу, 21 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности.

Об этом заявил перед отлетом в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, добавив, что не желает военного противостояния с США в этом регионе.

"Мы закончили все приготовления на границе с Сирией", - отметил глава Турции, как передает DW.

Ранее официальная Анкара сообщила, что в пограничный с Сирией регион были отправлены десятки врачей, "которые будут оказывать медицинские услуги в рамках запланированной трансграничной военной операции турецой армии в Сирии".

О создании буферной зоны к востоку от Евфрата лидеры Турции и США договорились в начале августа 2019 года. При этом Эрдоган не раз подчеркивал свое желание завершить этот проект до конца сентября. В рамках подготовки зоны безопасности на границе с Сирией Турция и США сформировали координационный центр в турецкой провинции Шанлыурфа. Сегодня военные двух стран проводят совместные облеты территории на вертолетах. Тем не менее Анкара считает, что Вашинтон не проявляет достаточной активности в этом вопросе.

Конечная цель Эрдогана - создать на границе с Сирией подконтрольную Турции территорию, с которой будут вытеснены вооруженные формирования курдов. В настоящий момент эта область находится под контролем курдской группировки YPG, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Со своей стороны, США поддерживают YPG как своих союзников в борьбе с боевиками из террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков в Турции встретился с Эрдоганом на технологической выставке.

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