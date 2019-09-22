В результате землетрясения в Албании, которое произошло в субботу, 21 сентября, пострадали 68 человек. Об этом сообщает ATA.

"В субботу в Албании произошло землетрясение. В его результате пострадали 68 человек, которые были госпитализированы с легкими ранениями в больницы городов Тирана и Дуррес", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения страны Огерта Манастирилу посетила пострадавших в больнице Тираны лично. Чиновница заявила, что ни у кого из госпитализированных нет серьезных травм. Сейчас в госпитале остается 12 человек, всех остальных уже выписали.

Фото: АТА

Ранее "Страна" сообщала, что 22 августа в Калифорнии произошло пятибалльное землетрясение.

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