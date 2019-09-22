Отношения между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Москвой снова осложнились. Причем, сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщило британское издание The Telegraph со ссылкой на хорошо осведомленного источника.

По его информации, новое обострение отношений связано с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, отправленными в WADA в начале 2019 года. В течение двух следующих месяцев - октября и ноября - могут появиться новые доказательства неправомерных действий со стороны России.

"Если будет подтверждено, что представленные данные были изменены, это может привести к тому, что российские спортсмены будут иотстранены от участия в Олимпиаде-2020", - заявил источник.

Ранее "Страна" сообщала, что в Швейцарии задержали двух российских хакеров за попытку атаки на лабораторию WADA.

Так же мы рассказывали, что экс-глава WADA извинился за слова про "старых пердунов" в адрес МОК.