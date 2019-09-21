В субботу, 21 сентября, по всему миру прошел Всемирный день чистоты. Глава представительства ЕС в Украине присоединился к международной акции и убирал мусор на берегах Днепра в Киеве. Об этом он написал в своем Twitter.

"Спасибо всем волонтерам, в том числе из Представительства ЕС, которые сегодня были на уборке берегов реки Днепр в солнечном Киеве. Никто иной, как сами люди, не может убрать собственный дом. Пластиковые отходы, в основном, лежат в основе стратегии ЕС по более чистой планете", - написал Маазикас.

Стоит отметить, что господин Маазикас нашел в кустах старые санки и автопокрышки.

Скриншот: Twitter/Matti Maasikas

21 сентября по всему миру проходит Всемирный день чистоты. Международное уборки проводят по меньшей мере в 163 странах.

Фото: Twitter/Matti Maasikas

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киеве появились мусорные контейнеры для пластика и стекла.

Также мы рассказывали, что Украина вошла в топ-10 стран по количеству производимого мусора из расчета на одного жителя.