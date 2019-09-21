Украинская рэперша Alyona Alyona, которая заявила о себе только осенью 2018 года, получила в Германии международную награду Anchor award. Её ежегодно присуждают самому многообещающему новому артисту. О том, что певица победила в номинации, сообщила пресс-служба награды в Facebook.

Скриншот: Facebook/ANCHOR Award

Alyona Alyona была отмечена за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.

Кроме украинки на премию претендовали британская R&B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская рэперша Alyona Alyona сняла в коридорах школы клип о буллинге.

Также мы рассказывали, что исполнительница поразила фанатов голыми фото с окровавленной вилкой.