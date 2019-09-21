Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Стороны договорились о том, что водительское удостоверение, выданное в Турции, будет действовать на территории Украины, а права, которые получены в Украине, будут признаны в Турции. Договоренность была достигнута 21 сентября в Стамбуле во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлу.

"Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - сказал Аваков.

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков в Турции встретился с Эрдоганом на технологической выставке.

Кроме того, мы рассказывали, что Украина выдала Турции 23 человека, подозреваемых в терроризме.